الرئاسة الإيرانية: مستعدون لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا

قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، إن بلاده مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات واعظي جاءت خلال اتصال هاتفي مع مساعد رئيس وزراء أذربيجان، شاهين مصطفى أوف، الذي أكد له أن إيران وأذربيجان تربطهما علاقات قائمة على المصالح المشتركة وإرادة شعبيهما.

وأوضح واعظي أن طهران ترحب باقتراح باكو حول القيام بدور أكثر فاعلية من جانب إيران وروسيا وتركيا لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا حكومتي أذربيجان وأرمينيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وحل خلافاتهما من خلال الحوار وفي إطار القانون الدولي واحترام الحدود المعترف بها وسيادة البلدين على أراضيهما.

وشكر واعظي الرئيس الأذربيجاني على رسالته التقديرية لموقف إيران فيما يتعلق بوحدة أراضي بلاده، التي تصب في صالح تعزيز العلاقات وإظهار الاهتمام العملي بحكومة وشعب جمهورية أذربيجان.

من جانبه، أبلغ نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني خلال الاتصال الهاتفي رسالة شكر رئيس بلاده، قائلا: "إننا نريد تطوير التعاون بين طهران وباكو في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".