بعد اعتراض موكب ملكي… تايلاند تفرض الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات

أعلنت الحكومة التايلاندية فرض حالة الطوارئ، في وقت مبكر من يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) لمواجهة احتجاجات في شوارع بانكوك.

وفي بيان أذاعه التلفزيون الرسمي صدر مرسوما بفرض الطوارئ لمواجهة احتجاجات في شوارع بانكوك حيث نصب محتجون خياما خارج مكتب رئيس الوزراء واعترضوا موكبا ملكيا.

Police have ordered the protesters to end their rally as it is too close to Government House. #BangkokPost #Thailand #politics pic.twitter.com/PlcG3vk606 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 14, 2020

ويطالب المحتجون بخلع رئيس الحكومة برايوت تشان أوتشا، وهو قائد عسكري سابق، ووضع دستور جديد، كما يطالبون بإصلاحات في النظام الملكي للملك ماها فاجيرالونكورن، بحسب رويترز.