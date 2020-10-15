إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على أول علاج للإيبولا

أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء ،عقار إنمازيب الذي أنتجته شركة ريجينيرون، أول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس الإيبولا في البالغين والأطفال.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان في بيان نشره الموقع الرسمي للإدارة: "يُظهر إجراء اليوم التزام إدارة الغذاء والدواء المستمر بالاستجابة لتهديدات الصحة العامة - محليا وخارجيا - على أساس العلم والبيانات".

وأضاف "لقد أصبحت هذه الموافقة ممكنة بسبب تفانينا الثابت في تسهيل تطوير علاجات آمنة وفعالة للأمراض المعدية كجزء من مهمتنا الحيوية للصحة العامة".

ويتكون عقار إنمازيب من مزيج من ثلاثة أجسام مضادة أحادية النسيلة. وقالت الإدارة إن العقار جرت تجربته على 382 مريضا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس الإيبولا من سلالة زائير في تجربة سريرية.

يشار إلى أن فيروس إيبولا زائير، هو واحد من أربعة أنواع من فيروس إيبولا التي يمكن أن تسبب مرضًا بشريًا مميتا، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر بالدم وسوائل الجسم وأنسجة الأشخاص المصابين أو الحيوانات البرية.