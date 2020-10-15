بايدن يتلقى مبلغا قياسيا للحملة الانتخابية

تلقى المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، مبلغًا قياسيًا للحملة الانتخابية في سبتمبر/أيلول.

وكتب بايدن على تويتر، إنه حصل على 383 مليون دولار في سبتمبر/أيلول. وشكر ناخبيه، وأضاف أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل.

To every person who chipped in a few dollars last month — thank you. Because of your support, we raised an astounding $383 million. I'm incredibly humbled.



There's still more work to be done, but I wanted to share the good news with Trimicka, one of our grassroots supporters. pic.twitter.com/f9hIPT6PTW — Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020

ولاحظت وكالة بلومبرغ أن هذا المبلغ هو رقم قياسي بالنسبة للمرشح خلال الحملة الانتخابية. وجمع بايدن، في أغسطس/آب، ما يقرب من 365 مليون دولار من التبرعات. وتحت تصرف مقر حملة بايدن الآن نحو 432 مليون دولار، في المجموع، تبرع نحو 5.5 مليون شخص لحملته.

في وقت سابق، أصبح معروفًا أن العديد من المليارديرات الأمريكيين تبرعوا بأكثر من مليون دولار لخسارة الزعيم الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد تبرعوا بالمال إلى لجنة خاصة تسمى مشروع لينكولن.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.