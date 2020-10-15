"نعم نستطيع ردعكم وسنفعل"... بومبيو يشارك في تغريدة خامنئي

جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، موقف الإدارة الأمريكية الحازم تجاه إيران، مؤكدا مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها بلاده.

وشارك بومبيو صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، وكتب عبر حسابه على "تويتر" معلقا: "الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم". وتابع: "نعم نستطيع ردعكم وسنفعل".

وقال إن "إيران تدّعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها تهدد العالم ببرنامجها النووي"، مضيفا أنه "يجب على كل الدول الوقوف أمام ابتزاز هذا النظام".

The U.S. will never allow the world's leading state sponsor of terror to have the world's deadliest weapon—and yes, we can prevent it and will. pic.twitter.com/1eQ58P9YFx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 14, 2020

​وكان المرشد الإيراني علي خامنئي غرد، يوم الثلاثاء الماضي، بصورة على "تويتر"، لمفاعل نووي وكتب عليها "إذا أرادت إيران امتلاك سلاح نووي، فلا أحد يستطيع منعها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي اعتبر، أمس الأربعاء، أن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعتها بلاده مع إيران، كانت مثمرة في مواجهة الإرهاب. وقال، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إن طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية، وتأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني". وقال: "إيران مسؤولة عن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية".