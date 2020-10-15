مقتل عشرات الجنود بعد اشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة الشباب

أعلن مسؤول عسكري أن ما لا يقل عن 13 جنديا قتلوا بعدما هاجم الجيش حركة الشباب المتشددة في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن القائد العسكري الذي قال: "خرجنا من منطقة أفجوي وهاجمنا الشباب في المزارع خارجها"، واصفا أحداث أمس الأربعاء في المنطقة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من مقديشو.

وأضاف، قائلا: "قتلنا أربعة متشددين وطاردنا الشباب وعاد معظم أفراد الجيش وتركنا 24 جنديا هناك بعدها هاجمت الشباب هذا المساء جنودنا وقتلوا 13".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن العملية العسكرية.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة لـ"رويترز": "قتلنا 24 جنديا وفر الباقون".