"احتجاجات سوداء" في إيطاليا بسبب كورونا

لا تقتصر خسائر العالم بسبب جائحة كورونا على خسائر الأسواق المالية، لكنها امتدت إلى قطاع الترفيه، التي أصبح من أكثر القطاعات تضررا من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتعد إيطاليا واحدة من الدول التي تفرض قيودا على التجمعات الترفيهية والمهرجانات لمحاربة الوباء ، وهو ما أدى إلى تضرر العاملين بهذا القطاع وخروجهم لاحتجاجات للتعبير عن اعتراضهم على تلك الإجراءات.

ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد تجمعات من العاملين في قطاع الترفيه في إيطاليا أثناء تنظيمهم احتجاجات بالملابس السوداء أمام كاتدرائية ميلانو، رفضا لما وصلت إليه ظروفهم المعيشية بسبب الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة كورونا.

ويظهر الفيديو المحتجين مجتمعين في صفوف بملابس سوداء، بينما يقومون بالضرب على صناديق وضعوها أمامهم للتعبير عن وضعهم.

Italy's entertainment sector has been out of work for months amid measures put in place to curb the spread of the coronavirus.



So they did what they know best: Put on a show. pic.twitter.com/b4QGd5jK6L — DW News (@dwnews) October 15, 2020

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي للحكومة من فرض قيود جديدة للحد من تفشي مرض "كوفيد-19" هو تجنب زيادة كبيرة في حالات الإصابة، مما قد يؤدي إلى فرض إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد.

ويفرض مرسوم الحكومة، الذي وقعه كونتي، اليوم الثلاثاء، قيودا جديدة على التجمعات العامة والأنشطة الرياضية والمدرسية، وذلك بعد أن شهدت إيطاليا تضاعف عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا مطلع الأسبوع، حيث اقتربت من ستة آلاف حالة إصابة يوم السبت، بحسب وكالة "رويترز".

وقال كونتي: "علينا أن نتجنب إغراق البلد في إجراءات عزل عام بعد أن بدأت عجلة الاقتصاد تدور مجددا"، مشيرا إلى أن ارتفاع حالات الإصابة يرجع بشكل رئيسي للمجموعات المتعلقة بالعائلات والأصدقاء.