"يوتيوب" يتخذ سياسة جديدة بخصوص لقاحات ضد "كوفيد-19"

أعلن موقع يوتيوب المملوك لشركة غوغل الأمريكية، أنه سيحذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على بيانات غير دقيقة عن اللقاحات ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن متحدث باسم الشركة.

وقال مسؤول على موقع يوتيوب : "قد يطرح لقاح ضد "كوفيد-19" قريبا، لذلك نحن نراقب تنفيذ السياسة الصحيحة لإزالة المعلومات غير الدقيقة المتعلقة باللقاح.

وأضاف: "ستتم إزالة أي محتوى يحتوي على ادعاءات بالتطعيم ضد "كوفيد-19" والذي يتعارض مع تعليمات الخبراء الصادرة عن السلطات الصحية المحلية أو منظمة الصحة العالمية".

في وقت سابق، قالت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها ستحظر نشر إعلانات تحث الناس على عدم التطعيم، وستتم إزالتها على الفور من المنصة.

ويشتد السباق لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع مما توقعه الباحثون وشركات الأدوية، مع انضمام شركات عملاقة.