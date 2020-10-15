نتنياهو: طالما "حزب الله" يحكم لبنان فلن يكون هناك سلام والمحادثات حول الحدود البحرية "اختراق"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك سلام مع لبنان في وجود "حزب الله" اللبناني، بينما وصف محادثات الحدود البحرية مع بيروت بـ "الاختراق".

وتابع، في كلمة أمام الكنيست، اليوم الخميس: طالما "حزب الله" يحكم لبنان فلن يكون هناك سلام معه"، مضيفا: "لكن المحادثات حول الحدود البحرية قد تكون بمثابة "اختراق".

سيلقي رئيس الوزراء نتنياهو بعد قليل كلمة في الكنيست في إطار جلسة خاصة تبحث التصويت على اتفاقيات إبراهيم, أي اتفاقية السلام وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة. فيما يلي الرابط للبث المباشر: https://t.co/4J93Dwq2Ee — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 15, 2020

وقال نتنياهو، عبر صفحته الرسمية، على "تويتر" إن كلمته في الكنيست "تأتي في إطار جلسة خاصة تبحث التصويت على اتفاقيات "أبراهيم" أي اتفاقية السلام وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة".

يتبع...