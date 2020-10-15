"نتفليكس" تدعم السينما اللبنانية بآلاف الدولارات

وستبلغ منحة الشخص العامل في مجال الإبداع والذي واجه صعوبات اقتصادية نتيجة تعطل الحياة الطبيعية وتوقف الإنتاج وقلة أو انعدام الفرص في صناعة السينما والتلفزيون بسبب فيروس كورونا أو جراء انفجار بيروت، ألفي دولار.

وسيتمكن العاملون من التقدم بطلب الحصول على المنحة اعتباراً من 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ثم تقديم الوثائق الداعمة، بما فيها قائمة بأحدث خمسة مشاريع عملوا عليها، ومرجعان ومعلومات عن أي نوع من الدعم حصلوا عليه هذا العام، ووصف مختصر للتحديات التي واجهتهم، مثل إلغاء المشاريع أو تأجيلها.

وأشار متحدث في شركة "نتفليكس"، إلى أن "المجتمع الإبداعي اللبناني والمشهد الثقافي المزدهر في بيروت يشكل ركيزة أساسية لعالم الترفيه في جميع أنحاء العالم العربي. ونحن سعيدون بالعمل مع "آفاق"، ونأمل أن يوفر الصندوق الدعم لهذا المجتمع الإبداعي خلال هذه الفترة الصعبة".

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، ريما المسمار: "أدت الأزمات المتعددة التي واجهها لبنان خلال العام الماضي إلى إضعاف قطاع الفنون والثقافة بشكل أكبر وتعميق الفروقات وأظهرت مدى الافتقار إلى شبكات الأمان الاجتماعي. وبات هناك خوف حقيقي من فقدان سبل العيش بالنسبة للفنانين المستقلين والمهنيين والممارسين، مما قد يدفعهم إلى الهجرة ويؤدي لاستنزاف الإبداع. ونأمل أن يمنح هذا الدعم لمجتمع صناعة السينما والتلفزيون القدرة على التماسك بينما يكافحون للخروج من هذه الظروف الصعبة الطارئة".

وأعلنت "نتفليكس"، في مارس/آذار الماضي، عن تخصيص تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المجتمعات الإبداعية التي تأثرت بالجائحة في جميع أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين رفعت الشبكة هذه القيمة إلى 150 مليون دولار أمريكي.