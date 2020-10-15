بايدن ينشر فيلم رعب ببطولة ترامب... فيديو

وصنع الفيلم القصير الذي بلغت مدته 22 ثانية على غرار أفلام الرعب، عرضت خلاله لقطات لترامب وهو يقدم خطابا أمام سبعة آلاف شخص في سانفورد بولاية فلوريدا، يوم الاثنين الماضي، حيث قال، إنه شعر "بالقوة" بعد تعافيه من "كوفيد-19" وأنه يود "تقبيل الجميع".

There's only one way to end this horror: Vote.https://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/3RTLmdyzMa — Joe Biden (@JoeBiden) October 14, 2020

وانتهى المقطع بعبارة تنصح كيفية تجنب الإصابة بالفيروس: "البس قناعا والتزم بالتباعد الاجتماعي وابتعد عن الرئيس".

في السياق نفسه، أظهر استطلاع رأي، يوم الثلاثاء الماضي، أن مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترامب، في ولاية ميشيغان، إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020.