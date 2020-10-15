رئيس أذربيجان يوجه رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا

وجه رئيس أذربيجان إلهام علييف، رسالة إلى حكومة وشعب أرمينيا، دعاهم فيها إلى تجنب "إراقة المزيد من الدماء".

وكتب علييف، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أرسل رسالة واضحة إلى الحكومة والشعب الأرميني بأن يوقفوا محاولاتهم لاستعادة المناطق المحررة"، مضيفا: "سيقود ذلك فقط، لفقدان أرواح جديدة وإراقة المزيد من الدماء".

وقال علييف في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، في وقت سابق اليوم: "فقط بواسطة الطائرات من دون طيار التي تم شراؤها من تركيا، قمنا بتدمير معدات عسكرية لأرمينيا بقيمة 1 مليار دولار. بالطبع، نستخدم أيضا طائرات من دون طيار تم الحصول عليها من مصادر أخرى. نستخدم المدفعية والعديد من الوسائط الحربية الأخرى. ومع ذلك، تسببت الطائرات من دون طيار فقط في إلحاق أضرار بأرمينيا بقيمة مليار دولار".

ورفض الرئيس الأذربيجاني الإعلان عن عدد الطائرات المسيرة في حوزة جيش بلاده، مكتفيا بالإشارة إلى أنها "كافية لتحقيق الهدف"، مؤكدا أنه "لم تقدم أي دولة أدلة تثبت مزاعم استعانة باكو بمرتزقة من الشرق الأوسط في المعارك التي تشهدها قره باغ".

I have sent clear messages to the Armenian government and the Armenian people to cease their attempts to recapture the liberated territories. It will only lead to new loss of life and further bloodshed. — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020

وقال علييف: "ليس لدينا مرتزقة. هذا موقفنا الرسمي، لقد مضى أكثر من أسبوعين على بدء الاشتباك، ولم تقدم لنا أي دولة أي دليل على ذلك". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى هذا. لدينا جيش يتكون من أكثر من 100 ألف جندي، وكل ما نقوم به اليوم في ساحة المعركة يظهر أن جيشنا قادر على تحرير أراضيه".

واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

© REUTERS / Sipan Gyulumyan التصعيد العسكري بين أرمينيا و أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ (قرة باغ)، الجيش الأرمني، 29 سبتمبر 2020

وفجر الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المحتجزين وتسليم جثامين القتلى، وذلك بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق معاييرها، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.