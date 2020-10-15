البرلمان القرغيزي يبحث مسألة استقالة رئيس البلاد

أعلن المكتب الصحفي للبرلمان القرغيزي، اليوم الخميس، أن البرلمان سيبحث مسألة استقالة رئيس البلاد سورونباي جينبيكوف خلال جلسته يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.

بيشكيك – سبوتنيك. وقال ممثل المكتب الصحفي لوكالة "سبوتنيك":

"في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر الساعة 10:00 ستجري جلسة [للبرلمان]. وفي جدول الأعمال، استقالة رئيس جمهورية قرغيزيا".

وكان الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف أعلن، في التاسع من الشهر الجاري، حالة الطوارئ في العاصمة بيشكيك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الماضي وحتى الساعة الثامنة صباحا من يوم 21 أكتوبر.

وأعلن المكتب الصحفي لرئيس الدولة: "وقّع رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، يوم 9 أكتوبر، مرسوماً تم بموجبه فرض حالة الطوارئ في مدينة بيشكيك".

وجاء في نص المرسوم: "تم تعيين نائب وزير الشؤون الداخلية في قيرغيزستان ألمازبيك أوروزالييف قائدا للعاصمة بشكيك خلال فترة حالة الطوارئ".

وتابع المرسوم: "صدرت تعليمات إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد بإدخال تشكيلات عسكرية مزودة بمعدات عسكرية إلى بيشكيك لتنظيم نقاط التفتيش، وقمع الاشتباكات المسلحة وضمان حماية القانون والنظام وحماية السكان المدنيين".