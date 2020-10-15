أشكنازي يكشف عن توقيع اتفاقيات جديدة مع الإمارات الأسبوع المقبل

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الخميس، عن توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الإمارات الأسبوع المقبل.

وكان أشنكازي يتحدث في الكنيست (البرلمان) خلال جلسة التصديق على اتفاق السلام الموقع بين بلاده والإمارات بالبيت الأبيض منتصف الشهر الماضي.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي المصادقة على اتفاق السلام مع الإمارات في الكنيست بـ "اليوم التاريخي الرائع لإسرائيل"، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع).

وقال: "هذا الاتفاق الذي يأتي بعد سنوات عديدة من النشاط الدبلوماسي، يفتح نافذة من فرص الازدهار الدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والأمني والصحي".

وتابع أشكنازي: "من المتوقع أن يقوم وفد من الإمارات بزيارة إسرائيل"، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عقدت في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية في الإمارات، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وحول نوعية الاتفاقيات المرتقبة، قال الوزير الإسرائيلي: "ستسمح الاتفاقيات برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى".

وأعرب أشكنازي عن أمله في التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات الأسبوع المقبل، مضيفا "سنرى في القريب سياح ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبو ظبي وشواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل".