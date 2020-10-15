أمين عام أوبك: "أوبك+" ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة أوبك، اليوم الخميس: "إن تحالف "أوبك+" سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني".

رويترز- وجاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني.

ومعلوم أن أوبك+، هي المجموعة التي تضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد جرى الاتفاق حول هذا المسمى لهذه المجموعة في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

وكانت مجموعة دول أوبك+ اجتمعت في فيينا لبحث تمديد خفض الإنتاج، الذي كانت قد توصلت إليه في اجتماع ديسمبر 2019.

جدير بالذكر أن تحالف أوبك+، كان قد قضى بخفض الإنتاج نحو 9.7 مليون برميل يوميا بحلول مايو الماضي.

ونقلت وكالات الأنباء وقتها عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إنه يأمل أن يوافق كبار منتجي النفط على اتفاق خفض الإنتاج العالمي ويوقعونه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن "الأمر سيستغرق إلى نهاية هذا العام على الأقل ليتحسن وضع السوق".