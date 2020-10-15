فيديو يثير الشكوك حول مرض الرئيس الصيني... وبكين تلتزم الصمت

سعل الرئيس الصيني شي جين بينغ دون توقف خلال خطاب له في مدينة شنجن، يوم الأربعاء، للترويج للتنمية المستمرة لأول منطقة اقتصادية خاصة في الصين.

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، تحدث معارضون عن احتمالية تعرض الرئيس الصيني للمرض.

وخلال النصف الثاني من خطاب شي جين بينغ، الذي استغرق نحو 50 دقيقة، توقف الرئيس عدة مرات لشرب الماء وسعل كثيرا.

Here is the video of Chinese President Xi Jinping coughing while addressing party workers.

Notice how the Chinese TV crew camera cuts away from Xi when he starts coughing.

Also notice the reaction of the audience.

Netizens are speculating on Xi’s Heath & whether he got #COVID19 pic.twitter.com/QL4v6oEMdv — Shobhit Mittal (@Shobhit10Mittal) October 15, 2020

وانتشرت التلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية إصابة الرئيس الصيني بفيروس كورونا المستجد، بينما التزمت جميع القنوات الرسمية الصينية الصمت.

وأوضح خبراء طبيون أنه من المرجح معاناة شي من جفاف الحلق، ولا احتمالية لإصابته بمرض "كوفيد-19".