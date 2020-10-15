فيديو يثير الشكوك حول مرض الرئيس الصيني... وبكين تلتزم الصمت

وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، تحدث معارضون عن احتمالية تعرض الرئيس الصيني للمرض.
وخلال النصف الثاني من خطاب شي جين بينغ، الذي استغرق نحو 50 دقيقة، توقف الرئيس عدة مرات لشرب الماء وسعل كثيرا.
Here is the video of Chinese President Xi Jinping coughing while addressing party workers.— Shobhit Mittal (@Shobhit10Mittal) October 15, 2020
Notice how the Chinese TV crew camera cuts away from Xi when he starts coughing.
Also notice the reaction of the audience.
Netizens are speculating on Xi’s Heath & whether he got #COVID19 pic.twitter.com/QL4v6oEMdv
وانتشرت التلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية إصابة الرئيس الصيني بفيروس كورونا المستجد، بينما التزمت جميع القنوات الرسمية الصينية الصمت.
وأوضح خبراء طبيون أنه من المرجح معاناة شي من جفاف الحلق، ولا احتمالية لإصابته بمرض "كوفيد-19".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)