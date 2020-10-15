رغم العقوبات والحصار... حجم التجارة الخارجية لإيران يتخطى 30 مليار دولار

رغم العقوبات الأمريكية على إيران، أظهرت بيانات رسمية تسجيل التجارة الخارجية لإيران أكثر من 30.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الجارية (فترة 20 مارس/ آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2020).

وبحسب وكالة الأنباء "فارس"، إن "الصادرات السلعية سجلت 13.56 مليار دولار في مقابل استيراد 16.7 مليار دولار في النصف الأول".

وبحسب البيانات الإيرانية، تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية بـ 3.709 مليار دولار، تلاها العراق بـ 2.971 مليار دولار والإمارات بـ 1.933 مليار دولار وأفغانستان بـ 1.103 مليار دولار وتركيا بـ 731 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

أضاف وزير الخزانة الأمريكي أن برامج عقوبات الولايات المتحدة ستستمر حتى "توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، لكنه أوضح أنه رغم الإجراءات الجديدة ستظل واشنطن تسمح بالعلميات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "أولئك الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات، بعد فترة توقف 45 يوما، قد يصبحوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ".