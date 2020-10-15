إيران تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى ألمانيا

وبحسب العلاقات العامة للخطوط الجوية الإيرانية، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مدينة كولن الألمانية بداية من يوم 30 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشارة الوكالة إلى أنه من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار الإمام الخميني في الساعة 5:40 مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وتصل إلى مطار كولن في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.

وتعود هذه الرحلة في نفس اليوم برحلة رقم 728 في الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي من مطار كولن وتهبط في مطار الإمام الخميني في الساعة 6:15 صباح يوم السبت.

ولفتت الوكالة إلى أن شركة الطيران الإيرانية "هما" تنظم رحلات أسبوعية إلى 3 مطارات في فرانكفورت وكولن وهامبورغ.