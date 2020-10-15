تركيا تدين الهجمات الأرمينية "ضد المناطق السكنية" في أذربيجان

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، ما أسمته بالهجمات الأرمينية المتواصلة ضد المناطق السكنية المدنية في أذربيجان.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قوله "إن أرمينيا تعتدي على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، وأن هذا العدوان يشكل جريمة حرب".

#عاجل |وزارة الخارجية التركية تدين بشدة الهجمات الأرمينية المتواصلة ضد المناطق السكنية المدنية في أذربيجان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 15, 2020

جاءت تصريحات تشاووش أوغلو خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي، بحفل افتتاح العام الدراسي الجديد لجامعة خوجة أحمد يسوي التركية الكازاخية.

وأضاف الوزير التركي أن بلاده تقع بمنطقة تسودها النزاعات والصراعات المحتمل، مشيرا إلى "أن هناك دولا عدوانية في المنطقة، وقد أظهر عدوان أرمينيا على أذربيجان هذه الحقيقة مرة أخرى"، على حد تعبيره.

وشدد تشاووش أوغلو على أن "أذربيجان تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ضد العدوان الأرميني"، معربا عن أهمية تضامن الدول الشقيقة مع أذربيجان، مضيفا أن "تركيا وقفت وستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان في نضالها العادل".

واندلعت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.