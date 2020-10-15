برلماني روسي: موسكو سترد بالمثل على عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الخميس، أن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين روس رفيعي المستوى بسبب قضية أليكسي نافالني.

وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "في مثل هذه الحالات، عندما يتم فرض عقوبات شخصية، يتوجب الرد بشكل مماثل".

كما أكد البرلماني الروسي، أن الروس الذين تم إدراجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي "لا علاقة لهم بقضية نافالني، بل يتم تسوية حسابات سياسية معهم من قبل أولئك الذين فروا من روسيا إلى الغرب".

وفي وقت سابق من اليوم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد ومنظمة روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم الناشط الروسي أليسكي نافالني.

وتضم القائمة: مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريه يارين، والممثل المفوض في سيبيريا سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي تم اتخاذها تتضمن منع السفر إليه وتجميد الأصول الموجودة فيه. كما يمنع للأشخاص والشركات من الاتحاد تقديم لهم أموال.

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الروس على خلفية تسميم المعارض الروس أليكسي نافالني خطوة غير ودية متعمدة.