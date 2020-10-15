بعد أقل من ساعة... لماذا غادرت رئيسة المفوضية الأوروبية قمة الاتحاد الأوروبي

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، اليوم الخميس، سبب مغادرتها قمة الاتحاد الأوروبي بعد أقل من ساعة من بدئها.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنها ستغادر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أقل من ساعة من بدئها؛ لأنها خالطت شخصا ثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنها ستعزل نفسها، مشيرة إلى أن نتيجة فصحها أثبتت عدم إصابتها بالفيروس.

وتابعت "علمت للتو أن أحد أعضاء مكتبي قد ثبتت إصابته بكوفيد-19 هذا الصباح... جاءت نتيجة فحوصي سلبية. لكن كإجراء احترازي سأترك المجلس الأوروبي على الفور للدخول في عزل ذاتي".

يشار إلى أن أورسولا فون دير لاين صرحت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها ستخضع "للحجر الصحي" بعد اختلاطها بموظف أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت فون دير لايين تغريدة على تويتر قالت فيها: "أخبروني أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي (29 سبتمبر) حضره شخص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقًا للقوانين، سأعزل نفسي حتى صباح الغد".

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2020

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن نتيجة فحصها الذي أجرته في 1 تشرين الأول / أكتوبر أعطى نتيجة سلبية، موضحة أنها ستخضع لاختبار جديد الاثنين.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

وفي وقت سابق قالت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد، ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.