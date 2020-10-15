باشينيان لـ"سبوتنيك": "الخط الأحمر" بالنسبة لأرمينيا هو حق ناغورني قره باغ في تقرير مصيره

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، أن "الخط الأحمر" لأرمينيا في النزاع مع أذربيجان يتمثل في حق ناغورني قره باغ في تقرير مصيره، وأنه لا يمكن التخلي عن ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال باشينيان في مقابلة لكل من قادة أذربيجان وأرمينيا مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليف، إنه "يوجد مثل هذا الخط (الأحمر)، وهذا الخط هو حق شعب ناغورني قره باغ في تقرير مصيره".
وأضاف باشينيان: "كانت أرمينيا على استعداد دوماً لمثل هذه التسوية. وكانت المبادرة الأكثر شهرة هي مبادرة قازان، حيث كانت أرمينيا على استعداد لتقديم حل وسط ملموس. ولكن أذربيجان رفضت التوقيع على هذه الاتفاقات لأن أذربيجان لم ترغب ولن ترغب في قبول حق الأرمن في ناغورني قره باغ في تقرير المصير. والحق في تقرير المصير لناغورني قره باغ هو "خط أحمر" بالنسبة لنا لا يمكننا أن نتخلى عنه".
وبدوره، أكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، في تصريخ خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الخط الأحمر" بالنسبة لأذربيجان هو عدم الاعتراف باستقلال ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف انتهاك وحدة أراضي أذربيجان.
وقال علييف في مقابلة موازية مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية الروسية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليف: فيما يتعلق بـ"الخطوط الحمراء" لكلا البلدين، قائلا: "لقد أوضحنا ذلك بوضوح شديد ويدرك الرؤساء المشاركون في مجموعة مينسك ذلك جيدًا: لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك وحدة أراضي أذربيجان، ولن توافق أذربيجان تحت أي ظرف من الظروف على استقلال ناغورني قره باغ".
وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ، الذي تصاعد في أواخر سبتمبر / أيلول من العام الجاري، إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)