منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: القوة النووية ستبقى إلى الأبد في قبضة الشعب الإيراني

أعلنت منظمة الطاقة الذرية في إيران، اليوم الخميس، أن القوة النووية ستبقى إلى الأبد في قبضة الشعب الايراني.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فقد جاء ذلك ردا على مزاعم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، والتي ادعى فيها أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة.

وفي تغريدة في صفحتها على تويتر، كتبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن العلماء النوويين في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، كلهم آذان مصغية لتلقي إرشادات قائد الثورة الإسلامية، ومستعدون لمواجهة غطرسة إدارة الولايات المتحدة الأميركية وتفردها في موضوع استخدام الطاقة النووية".

وأضافت المنظمة في تغريدتها: إن النظرة المستقبلية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، تشكل مبدأ استراتيجيا للنظام الإسلامي الإيراني، وأن القوة النووية ستبقى إلى الأبد في قبضة الشعب الإيراني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد جدد اليوم الخميس، موقف الإدارة الأمريكية الحازم تجاه إيران، مؤكدا مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها بلاده.

وشارك بومبيو صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، وكتب عبر حسابه على "تويتر" معلقا: "الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم". وتابع: "نعم نستطيع ردعكم وسنفعل".

وقال إن "إيران تدّعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها تهدد العالم ببرنامجها النووي"، مضيفا أنه "يجب على كل الدول الوقوف أمام ابتزاز هذا النظام".