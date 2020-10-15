رئيس قرغيزيا يعلن في كلمة للشعب استقالته من منصبه

أعلن رئيس قرغيزيا، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته، وذلك في خطاب إلى الشعب القرغيزي.

بيشكيك - سبوتنيك. وقال جينبيكوف في كلمته:

"أنا لا أتمسك بالسلطة. لا أريد أن يذكرني تاريخ البلاد بأني الرئيس الذي أراق الدماء وأطلق النيران على مواطنيه. لذلك، اتخذت القرار بالاستقالة".

ودعا الرئيس القرغيزي المستقيل، رئيس الوزراء سادير جباروف وباقي السياسيين إلى سحب أنصارهم من العاصمة بيشكيك.

ووفقا لجينبيكوف، فإن الوضع في العاصمة يقترب من الصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن، الذين يقومون بحراسة مقر الرئاسة.

وقال: "بالنسبة لي، السلام في قرغيزيا، ووحدة البلاد، ووحدة شعبنا، والهدوء في المجتمع فوق كل شيء. ليس هناك ما هو أغلى بالنسبة لي من حياة أبناء بلدي".

ودعا الرئيس المستقيل الشعب للهدوء قائلا: "أدعو جباروف [رئيس الوزراء] والسياسيين الآخرين لسحب أنصارهم من العاصمة وإعادة الحياة السلمية لمواطنيها. لا توجد سلطة تستحق سلامة بلادنا ووفاق المجتمع".