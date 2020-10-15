المجلس الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات مع بريطانيا حول بريكست

أعرب المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع لندن وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الجاري.

أمستردام - سبوتنيك . ودعا المجلس، المملكة المتحدة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتوصل لاتفاق نهائي حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "يشير المجلس إلى أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ويلاحظ بقلق أن التقدم في القضايا الرئيسية التي تهم بروكسل لا يزال غير كاف للتوصل إلى اتفاق."

وأضاف البيان "يؤكد المجلس الأوروبي من جديد عزم الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكة وثيقة قدر الإمكان مع المملكة المتحدة."

كما نوه البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي، "ويدعو كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إلى مواصلة المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، ويدعو كذلك بريطانيا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل الاتفاقية المستقبلية ممكنة."