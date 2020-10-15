الاتهامات تتعلق بمواجهة كورونا... الشرطة الفرنسية تداهم منازل مسؤولين كبار

داهمت السلطات الفرنسية منازل بعض كبار المسؤولين الحكوميين في سياق حملتها لمحاسبة المقصرين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "بي بي سي"، قامت الشرطة بمداهمة منازل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصحة في إطار التحقيقات حول سوء معالجة ملف وباء "كوفيد 19".

وفتشت الشرطة، اليوم الخميس، منزل وزير الصحة، أوليفيي فيران، ومنزل مدير وكالة الصحة الوطنية، جيروم سالومون.

تأتي المداهمات في إطار تحقيق بدأته السلطات الفرنسية في وقت سابق من السنة الجارية يخص طريقة معالجة الحكومة للوباء.

وواجهت الحكومة انتقادات على خلفية نقص المعدات والبطء في أوقات الاستجابة للحالات المرضية.

ويخضع رئيس الوزراء جان كاستيكس للتحقيق، حسب وسائل إعلام فرنسية كما هو الشأن بالنسبة إلى سلفه إدوارد فيليب.