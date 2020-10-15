الكنيست الإسرائيلي يصادق بالأغلبية على اتفاق السلام مع الإمارات

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأغلبية أعضائه على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت هيئة البث الرسمية إن 80 عضوا (من أصل 120 في الكنيست)، صادقوا على الاتفاق، مقابل 13 صوتوا ضد إقراره.

وبذلك يصبح الاتفاق الموقع منتصف الشهر الماضي ساريا، بعد مصادقة الحكومة عليه الإثنين الماضي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل بدء عملية التصويت: "الكثير من الدول العربية تغير نهجها تجاهنا. إسرائيل التي كانوا ينظرون إليها كعدو باتت اليوم حليفا".

وأضاف "ما أحدث هذا التحول هو نضالنا ضد الاتفاق النووي مع إيران".

وتابع نتنياهو "رفض الفلسطينيون مقترحات السلام مرارا على مر السنين. وإذا انتظرنا رفع الفيتو الفلسطيني (عن إقامة علاقات بين تل أبيب ودول عربية) فسوف ننتظر طويلا".

وأمس الأربعاء قالت القائمة المشتركة (تحالف يضم 4 أحزاب عربية في الكنيست)، إن أعضاءها سيصوتون ضد اتفاق السلام مع الإمارات، طالما لم يتطرق لحل النزاع مع الفلسطينيين.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقين لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.