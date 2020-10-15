إدارة النقل في موسكو تكثف مراقبة إجراءاتها التقييدية إزاء كورونا

أعلنت إدارة النقل في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، أنه سيتم تعزيز مراقبة الالتزام بالإجراءات التقييدية والامتثال لنظام ارتداء القفازات والكمامات الصحية في موسكو، وسوف تكون عمليات التفتيش أكثر نشاطا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الإدارة على قناتها في تليغرام :

"تلقينا توصيات من كبير أطباء الصحة في موسكو "أندرييفا أي. أي" بشأن تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد... وسيتم تعزيز السيطرة على نظام القفازات والكمامات الصحية في وسائل النقل - وستصبح عمليات التفتيش أكثر وستشارك فيها أجهزة تنفيذ القانون" .

هذا وشهدت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، انخفاضا في الأعداد مقارنة بإصابات أمس بتسجيل 13 ألف 754 حالة مقابل 14231 إصابة أمس، في حين شهدت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفاعا بتسجيل 286 حالة وفاة مقابل 239 أمس.

وأشار بيان مقر مكافحة كورونا إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجيل 3942 حالة، تليها مدينة سان بطرسبورغ بـ 638 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 439 حالة.

ومن جانبه أعرب المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وأنه يحث على عدم التراخي والحذر.

وأكدت المنظمة أنها لا تستطيع وضع توقعات أو افتراضات حول كيفية تطور الوباء على الصعيد الوطني أو بالتحديد في موسكو. ومع هذا أشاروا إلى أنه لم يفت الأوان بعد على اتباع الإجراءات الموصى بها للحد من انتشار الفيروس. وعلى وجه الخصوص، التباعد الجسدي، واستمرار اختبار وعزل الأشخاص المصابين، وتتبع التواصل وإجراءات الحجر الصحي، وممارسة نظافة اليدين، واستخدام الكمامات بشكل صحيح عند الضرورة".