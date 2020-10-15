بيان مشترك لروسيا ودول آسيا الوسطى بشأن أفغانستان

أعلنت روسيا ودول آسيا الوسطى في بيان مشترك لوزراء الخارجية، اليوم الخميس، نية العمل المشترك لتعزيز عملية المصالحة وإعادة الإعمار في أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية، روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، نشر على موقع وزارة الخارجية الأوزبكية "سنواصل تعزيز التفاعل من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية الأفغانية وإعادة إعمار البلاد".

ووفقا للمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكية، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، شارك وزراء خارجية كازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان و روسيا ، في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى وروسيا، في مؤتمر عبر الفيديو.

وأعرب الوزراء عن "قلقهم إزاء ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي في أفغانستان ووجود منظمات إرهابية دولية في هذا البلد".

كما أكد البيان أنه "لا يمكن تحقيق سلام شامل ودائم في أفغانستان إلا من خلال مفاوضات شاملة بين الأفغان أنفسهم حول تسوية سياسية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أعلن، في نهاية أغسطس الماضي، أن محاربة الإرهاب في أفغانستان تعد من أولويات موسكو.

وتعمل روسيا على جميع المحاور لكبح نفوذ الإرهابيين في أفغانستان الآخذ بالتوسع خلال السنوات القليلة الماضية وخصوصاً بعد مجيء إرهابيي "داعش" من سوريا.