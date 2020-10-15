منظمة الصحة العالمية تأمل بتلقي بيانات حول تجارب جميع اللقاحات الروسية ضد "كوفيد-19"

صرح ممثل المكتب الإقليمي الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية تأمل بتلقي المزيد من المعلومات والبيانات حول التجارب السريرية لجميع لقاحات "كوفيد-19 " المطورة في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نتطلع إلى تلقي المزيد من المعلومات والبيانات حول تجارب جميع اللقاحات المرشحة في روسيا".

وأضاف: "استناداً إلى التقاليد الروسية العريقة في إنتاج اللقاحات وتطويرها، نحن واثقون من تلبية معايير الاختبار العالمية، بما في ذلك وتبادل البيانات مع المجتمع الدولي".

واختتم الممثل قائلاً، إن منظمة الصحة العالمية تشكر السلطات الروسية على مشاركتها نتائج التجارب السريرية لأول لقاح ضد "كوفيد-19".

هذا وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين "روس بوتريب نادزور"، قد أعلنت أن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، طور لقاحا آخر ضد الفيروس "كوفيد-19" يحمل اسم "إيبيفاك كورونا" ويخطط المركز بعد التسجيل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، لإجراء تجارب سريرية بمشاركة خمسة آلاف متطوع.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.