قرار جديد من "تويتر" تجاه حساب "حملة ترامب"

وألغى موقع "تويتر"، بحسب وكالة "رويترز"، حظرا مؤقتا كان قد فرضه على حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب نشره مقطع فيديو حول نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن انتهك قواعد الشركة.

وأشار مقطع الفيديو الذي نشره حساب الحملة الانتخابية لترامب لقصة نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" أمس الأربعاء، وتضمن تفاصيل مزعومة عن تعاملات تجارية لهانتر نجل بايدن مع شركة أوكرانية للطاقة، وقال إن نائب الرئيس السابق التقى بمستشار للشركة.

وقالت حملة ترامب، التي تحظى بنحو 2.2 مليون متابع على "تويتر" في تغريدة جديدة إنها "تعيد نشر مقطع الفيديو الذي لا يريد تويتر أن تشاهدوه"، ولم يرد موقع تويتر على طلب للتعليق حول السبب وراء إلغاء حظر الحساب.

وظهرت في مقطع الفيديو عبارة "جو بايدن كاذب كان يخدع بلادنا لأعوام".

وقال "تويتر" في وقت سابق إن المقطع انتهك قواعده حول نشر معلومات خاصة، مضيفا أن الحساب قد يحتاج لمحو المنشور لتتسنى له متابعة التغريد.

وتحدث ترامب عن رفع دعوى قضائية، إلا أن موقع تويتر قال أمس الأربعاء إن المنشور انتهك سياسته حول "المواد المقرصنة"، والتي تمنع توزيع محتوى جرى الحصول عليه من خلال القرصنة، ويحوي معلومات خاصة أو أسرارا تجارية أو يعرض حياة الآخرين للخطر.