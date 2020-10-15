حملة بايدن: المرشح ليس بحاجة لعزل بعد سفره مع مصاب بكورونا

أكدت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس أن بايدن سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

غير أن الحملة أوضحت في بيان أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

وقال البيان :"نائب الرئيس (السابق) بايدن لم يكن في أي وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التي حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.



My COVID test from last night came back negative. — Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020

​وتابع البيان أن الاثنين كانا يضعان الكمامة أثناء الرحلات التي تمت يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف البيان "انطلاقا من هذه الحقائق نصحنا أطباء نائب الرئيس والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا حاجة لدخول نائب الرئيس في عزل صحي".