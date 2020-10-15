تحليل: بايدن سيجمع من الأمريكيين تريليونات الدولارات في صورة ضرائب

سيجمع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، 2.4 تريليون دولار من عائدات الحكومة الفيدرالية الجديدة على مدى العقد المقبل، وذلك إلى حد كبير عبر الزيادات الضريبية على الشركات والأسر ذات الدخل الأعلى.

وبحسب تحليل لمركز السياسة الضريبية "آربان بروكينغس"، صدر اليوم الخميس، فإن هذا التقدير أقل من التوقعات السابقة الصادرة في مارس/ آذار، والتي رجحت جمع بايدن لنحو 4 تريليونات دولار، حسبما نقلت "رويترز".

كان التقدير السابق (4 تريليونات دولار) موضوع هجوم منتظم من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسه الديمقراطي قبل المنافسة الانتخابية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

منذ تحليل مارس/ آذار، وعد بايدن بعدم رفع الضرائب على الأشخاص الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار سنويا، واقترح إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين لديهم أطفال والشركات التي تستثمر في التصنيع المحلي.

تم أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار أثناء تجديد التحليل، وفقا للمركز البحثي غير الحزبي. كما تراجع المركز عن تقديره لموعد دخول معظم المقترحات حيز التنفيذ من أوائل عام 2021 إلى أوائل عام 2022، وذلك بسبب الاضطرابات الاقتصادية وعدم اليقين التشريعي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.