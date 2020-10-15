بعد استقالة الرئيس.. قيرغيزستان تتعهد الوفاء بجميع التزاماتها الدولية الموقعة سابقا

بيشكيك- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك"، عقب التغيرات القيادية في البلاد يوم الخميس أن "جمهورية قيرغيزستان تعلن أنها ستبقى ملتزمة التزاما كاملا بجميع التزاماتها الدولية، فضلا عن تنفيذها الصارم لجميع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة سابقا".

وأشار المتحدث إلى أن قيرغيزستان "تعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي بأسره وجيرانها الصديقين والأخوين في المنطقة والشركاء الاستراتيجيين والمنظمات الدولية لدعمهم في هذه الأيام الصعبة للبلاد والشعب".

وأكد المتحدث باسم الخارجية على التزام قيرغيزستان بالحفاظ على مواصلة تطوير العلاقات الودية مع الشركاء الأجانب وحماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة المواطنين الأجانب في البلاد.

وأعلن رئيس قرغيزيا، سورونباي جينبيكوف، يوم الخميس، استقالته، وذلك في خطاب إلى الشعب القرغيزي.

وقال جينبيكوف في كلمته: "أنا لا أتمسك بالسلطة. لا أريد أن يذكرني تاريخ البلاد بأني الرئيس الذي أراق الدماء وأطلق النيران على مواطنيه. لذلك، اتخذت القرار بالاستقالة".

ودعا الرئيس القرغيزي المستقيل، رئيس الوزراء سادير جباروف وباقي السياسيين إلى سحب أنصارهم من العاصمة بيشكيك.

ووفقا لجينبيكوف، فإن الوضع في العاصمة يقترب من الصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن، الذين يقومون بحراسة مقر الرئاسة. وقال:

"بالنسبة لي، السلام في قرغيزيا، ووحدة البلاد، ووحدة شعبنا، والهدوء في المجتمع فوق كل شيء. ليس هناك ما هو أغلى بالنسبة لي من حياة أبناء بلدي".

ودعا الرئيس المستقيل الشعب للهدوء قائلا: "أدعو جباروف [رئيس الوزراء] والسياسيين الآخرين لسحب أنصارهم من العاصمة وإعادة الحياة السلمية لمواطنيها. لا توجد سلطة تستحق سلامة بلادنا ووفاق المجتمع".