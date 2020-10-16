أكثر من مليون طن… وكالة: اليابان تقرر التخلص من مياه "فوكوشيما" الملوثة في البحر

ذكرت وكالة أنباء جيجي اليابانية ووسائل إعلام أخرى يوم الجمعة أن الحكومة اليابانية قررت إطلاق المياه المعالجة التي تحتوي على مواد مشعة من محطة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في البحر.

وقالت التقارير إنه من المتوقع اتخاذ قرار رسمي خلال هذا الشهر، بحسب رويترز.

وجمعت شركة طوكيو إلكتريك التي تدير المحطة أكثر من مليون طن من المياه الملوثة منذ أن أصيبت المحطة بالشلل بسبب زلزال وتسونامي في عام 2011.

وأدت كارثة فوكوشيما إلى إغلاق جميع المفاعلات النووية في اليابان البالغ عددها حينها 54 وكانت توفر ذات يوم نحو ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء. وأعيد تشغيل بعض المفاعلات لكن المخاوف بشأن الأمان النووي استمرت.