بتكلفة 23 مليون دولار..."ناسا" ترسل حمام المستقبل إلى الفضاء

بتصميم استغرق 6 سنوات ووصلت تكلفته لـ 23 مليون دولار، تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من شحن حمام الفضاء الجديد إلى المحطة الدولية، ليستطيع رواد الفضاء قضاء حاجتهم فيه.

وأرسلت الوكالة الأمريكية المرحاض الجديد إلى المحطة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع أشياء أخرى أرسلت للمحطة.

وترغب الوكالة في استخدام المرحاض في المهمات الفضائية الطويلة، إلا أن اختباره سيتم بالقرب من الكرة الأرضية لتجربته أولا.

هذا وسيقوم رائد فضاء الوكالة، كريس كاسيدي وزميلاه الروسيان، إيفان واغنر وأناتولي إيفانيشين، على تركيب المرحاض، بحسب ما نشر موقع "ناسا".

A seat & a funnel: not too hard to figure out the rest.



Boldly Go! NASA’s New Space Toilet Offers More Comfort, Improved Efficiency for Deep Space Missions https://t.co/TI5OF8ULXd — Stephen Syputa (@stezyp) October 11, 2020

يذكر بأن التكلفة شملت صناعة مرحاضين فقط، وفي حال أثبت المرحاض فعاليته فسيتم إرسال الثاني إلى القمر كجزء من مهمة Artemis 2 القادمة للوكالة، والتي من المقرر إطلاقها في السنوات القليلة المقبلة.

وعلى المدى الأبعد، يمكن استخدام هذا المرحاض الجديد في المركبات المأهولة التي ستهبط على القمر أو تلك المتجهة إلى المريخ.

وصمم مهندسو "ناسا" مرحاضا أصغر بنسبة 65% تقريباً من المراحيض التي تستخدم في الناقلات البرية وأخف بنسبة 40% من المرحاض المستخدم حاليا، كما أنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.