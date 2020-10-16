هيئة الموانيء ترد… هل تعرضت إيران لهجمات سيبرانية جديدة؟

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة والشؤون الدولية في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن جميع مهمات المنظمة في موانئ البلاد جارية بلا توقف.

وقالت هيئة الموانيء في بيانها: "إن الأعداء الألداء لهذا الشعب الذين لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم البغيضة لوقف صادرات وواردات السلع من خلال فرض إجراءات الحظر الأحادية منذ أعوام طويلة، يسعون منذ فترة لشن هجمات سيبرانية والإيحاء بنجاح تحركاتهم العمياء هذه عن طريق حرب نفسية إعلامية".

وتابع البيان: "ولكن بحول الله وقوته وفي ظل جهود كوادر المنظمة فقد تم اتخاذ إجراءات رادعة ومناسبة تجاه عراقيل الأعداء وأن جميع مهمات المنظمة جارية بلا توقف، وتجري في الوقت الحاضر إجراءات تقنية جيدة من قبل الكوادر المتمرسين في قسم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة لتقوية ديمومة الخدمات المباشرة، بهدف عدم حدوث أي خلل حتى للحظة واحدة في وتيرة تفريغ وشحن ودخول وخروج السلع من البلاد".

وكان مركز "ماهر" (إدارة مركز الإغاثة والتنسيق في حوادث الإنترنت) قد أعلن، أول أمس الأربعاء، في بيان أنه ورغم الشائعات المطروحة في الأجواء الافتراضية وبعض وسائل الاعلام، ليست هنالك أدلة على حدوث هجوم واسع على العديد من الأجهزة الحكومة حتى اللحظة، وأن الهجوم استهدف منظمتين حكوميتين فقط، مؤكدا أنه تتم متابعة الموضوع ومعالجته.