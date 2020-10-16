الصين تجري فحوصات للكشف عن "كورونا" لـ 10 ملايين شخص في 5 أيام

أجرت السلطات في مدينة تشينغداو الصينية في مقاطعة شاندونغ الشرقية أكثر من 10 ملايين اختبار لفيروس كورونا منذ يوم الاثنين بعد اكتشاف تفشي صغير لـ "كوفيد 19" في المدينة، مع عدم وجود حالات جديدة، وفقا لبيان على موقع لجنة الصحة في المدينة.

ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد سكان تشينغداو الدائمين 9.49 مليون نسمة، ونحو 1.61 مليون مهاجر.

فبعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة دون أعراض في المدينة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، في أحد المستشفيات المحلية، نظمت السلطات على الفور تحقيقا وبائيا واسع النطاق واتخذت تدابير لمنع انتشار العدوى.

لتعلن السلطات المحلية أنه لغاية الساعة 6.00 (1.00 بتوقيت موسكو) في 16 أكتوبر ، تم أخذ 10.7 مليون عينة في المدينة لوجود الحمض النووي "كوفيد 19" ، وتم الحصول على 9.62 مليون نتيجة اختبار، وكلها كانت سلبية.

ومن المقرر الانتهاء من الفحوصات في الساعات القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.

وبشكل إجمالي وخلال تفشي الوباء في تشينغداو، تم اكتشاف 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي فيها شخص واحد، وخرج 64 من المستشفيات، ولا يزال 13 في المؤسسات الطبية تحت إشراف المتخصصين.

كما تم تسجيل 48 ناقلة دون أعراض في المدينة، وخرج 47 منها بالفعل من الحجر الصحي، وحاليا في تشينغداو، يوجد 499 شخصا على اتصال وثيق بالمصابين في الحجر الصحي المركزي.