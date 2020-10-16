بيلاروسيا تضع تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين لدعوتها للإطاحة بالسلطات

وقالت: "توجد معلومات حول تيخانوفسكا في سجلات البحث في بنك المعلومات، تم وضعها على قائمة المطلوبين لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروسيا لارتكابها جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 361. يخص" دعوات لإسقاط النظام الدستوري أو تغييره".

وأكدت السكرتيرة الصحفية لوزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، أولغا تشيمودانوفا، في وقت سابق، لـ "سبوتنيك"، أن المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا قد تم وضعها على قائمة المطلوبين في بيلاروسيا.

ووضعت السلطات الروسية المختصة، في وقت سابق، المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، على قائمة المطلوبين في روسيا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا، في التاسع من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، غير أن المعارضة في بيلاروسيا اعتبرتها غير نزيهة ونتائجها مزورة. وتعتبر المعارضة أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.