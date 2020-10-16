مصرع أكثر من 70 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الهند

وفقًا لصحفية "إن دي تي في" الهندية، وقعت فیضانات عارمة في الهند جراء الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار في مساحات شاسعة من غرب وجنوب الهند، أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، وتضرر نحو 20 ألف منزل، كما ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية من بينها الأرز والقطن.

— AFP Photo (@AFPphoto) October 15, 2020

وبحسب الصحيفة، أكثر المناطق تضررا كانت ولاية تيلانجانا، حيث غمرت الأمطار الغزيرة، يومي الأربعاء والخميس، عاصمتها حيدر أباد، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا، بينما لقي 10 أشخاص آخرين مصرعهم في ولاية ماهاراشترا الغرقبية المجاورة، بسبب انهيار الجدران والصعق بالكهرباء والغرق في تيارات متدفقة.

— Suryakant India Lover (@mrsshinde) October 16, 2020

وطلبت حكومة تيلانجانا من السلطات الهندية تقديم 13.5 مليار روبية (مابعادل 184 مليون دولار أمريكي) لمساعدة المتضررين من الأمطار المستمرة على مدى اليومين الماضيين.

— 2.6k محمد فرید (@Iam_MD_FAREED) October 16, 2020

وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الفيضانات تقدر بنحو 50 مليار روبية (ما يعادل نحو 682 مليون دولار أمريكي).