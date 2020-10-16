توقف التجمعات والاحتجاجات في عاصمة قرغيزستان

توقفت الاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية في بيشكيك، وأصبحت الأماكن التي يتجمع فيها آلاف الأشخاص كل يوم تقريبًا خالية، وفقًا لمراسل وكالة "نوفوستي".

في وقت سابق، ترددت أنباء متكررة عن تنظيم احتجاجات في وسط بيشكيك. لأكثر من عشرة أيام، كان يتجمع الناس كل يوم تقريبًا في وسط المدينة ويطالبون باستقالة رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف ورئيس البرلمان كانات إيساييف. كما تم اتخاذ إجراءات لدعم رئيس الوزراء صادر جاباروف.

الآن انتهت جميع الاحتجاجات والتجمعات في بيشكيك. كانت الساحة القريبة من منزل الحكومة، حيث كان يتجمع عدة آلاف من الناس بشكل شبه يومي، خالية. أيضا، لا يوجد محتجون في مقر إقامة رئيس قرغيزستان. كما أن الوضع هادئ قرب أبنية منشآت السلطة والأركان العامة وأجهزة أمن الدولة. ولا توجد حشود من الناس بالقرب من مكتب رئيس البلدية والهيئات البلدية الأخرى.

وتزامنت نهاية الاحتجاجات والتجمعات مع استقالة جينبيكوف وإيساييف. انتقلت صلاحيات رئيس الدولة إلى جاباروف.

وشهدت قرغيزستان، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 في المئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المئة من مراكز الاقتراع، إلا أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قرغيزستان" (قرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و"قرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و"بوتون قرغيزستان"(" قرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المئة.

وتجمع، يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر، في الساحة المركزية في بشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.