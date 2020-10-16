إسرائيل: علاقاتنا مع مصر والأردن أهملت وتم تجاهلها بشكل يضر بمصالحنا

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن العلاقات مع الأردن ومصر قد "أهملت في السنوات الأخيرة"، مشددا على ضرورة تقويتها وتوسيعها.

وقال غانتس بشأن إقرار الاتفاق مع دولة الامارات العربية المتحدة في الكنيست "إنها الاتفاقية التي ستجلب سياحة مزدهرة، تعاونا اقتصاديا، تعليما لقبول الآخر، تعاونا مدنيا، معلنا وقويا"، بحسب موقع "إسرائيل 24".

وأضاف غانتس، وهو رئيس وزراء مناوب، أنه "إلى جانب الاتفاقات التي نجلبها مع بلدان بعيدة، من المهم أن نتذكر واجب تعزيز العلاقات وتقويتها مع جارينا المباشرين، الأردن ومصر. علاقة لم تتم تقويتها في السنوات الأخيرة، وربما تم تجاهلها بشكل يضر بمصالح إسرائيل. لقد حان الوقت لتوسيع العلاقات معهما أيضا في المجالات الاقتصادية والمدنية التي من شأنها إرساء السلام".

وصادق الكنيست، مساء الخميس، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة بأغلبية كبيرة، وصوت 80 نائبا إسرائيلياً بالموافقة مقابل 13 صوتا رافضا وهم أعضاء القائمة المشتركة التي تمثل العرب في الكنيست، وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات، وألقى أكثر من مئة نائب من أصل 120 نائبا كلمات خلال الجلسة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء النقاشات إن "الاتفاق التاريخي ثمرة جهود حثيثة"، معرباً عن أمله في توقيع دول إقليمية أخرى "اتفاقات سلام"، وكشف أن اتصالات جرت حديثا وللمرة الأولى بين دولته ودولة إقليمية لم يسمها، وتسعى الإدارة الأميركية إلى إقناع دول عربية أخرى في التقرب من إسرائيل.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن "اتفاق السلام مع الإمارات لا يتضمن أي ملاحق أو بنود سرية لم يتم الإعلان عنها".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أن "هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن"، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق. كما اعتبر أن "هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي"، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".