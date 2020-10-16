يريفان تنفي اتهامات باكو بشأن مهاجمتها ناخيتشفان

نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، تصريح باكو بشأن هجوم عسكري أرميني على جمهورية ناخيتشيفان.

يريفان – سبوتنيك. وكتبت ستيبانيان على فيسبوك "نعلن أنه لم يتم إطلاق أي صاروخ باتجاه منطقة أوردوباد في ناخيتشيفان، هذه كذبة أخرى للقيادة العسكرية والسياسية الأذربيجانة من أجل توسيع رقعة الصراع".

وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة العسكرية الأذربيجانة أن القوات المسلحة الأرمينية شنت هجومًا صاروخيًا على أراضي منطقة أوردوباد في جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفقًا لمعاهدة قارص، الموقعة في عام 1921، تحتفظ تركيا وروسيا بالحق في إرسال قوات إلى أدجارا وناختشيفان - وهما إقليمان يتمتعان بالحكم الذاتي في جورجيا وأذربيجان، في حالة حدوث غزو عسكري لدول أخرى في هاتين المنطقتين.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.