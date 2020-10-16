وزراء دول "بريكس" يتفقون على خطة التعاون حتى عام 2025

اتفق وزراء الطاقة في دول "بريكس"، عقب اجتماع عقد، أول أمس 14 تشرين الأول / أكتوبر، على خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة حتى عام 2025.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لقمة بريكس: "بعد الاجتماع، اتفق الوزراء على خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة بين دول بريكس حتى عام 2025، والتي أصبحت أول وثيقة شاملة تحدد الخطط المتفق عليها لتطوير حوار الطاقة بين الدول الخمس".

كما نص البيان: "اعتمد وزراء الطاقة بيانا للاجتماع أكدوا فيه عزمهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال أمن الطاقة، مشددين على الدور المهم لجميع أنواع الطاقة، بما في ذلك المصادر الأحفورية والطاقة النووية".

وعقد وزراء دول مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، يوم الأربعاء الماضي، عبر الإنترنت اجتماعا، بحثوا خلاله التعاون بين دول المجموعة في مجال الطاقة.