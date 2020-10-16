الدفاع الروسية: التصريحات الأمريكية في أوكرانيا حول "العدوان الروسي" استفزازية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها أبلغت الملحق العسكري الأمريكي أن التصريحات الأمريكية في أوكرانيا حول "العدوان الروسي" يحرض كييف على الحرب في دونباس .

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، المنشور على موقعها الإلكتروني: "في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر، تمت دعوة الملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة بموسكو إلى المديرية العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية. وجرى إبلاغ ممثل القوات المسلحة الأمريكية بموقف وزارة الدفاع الروسية فيما يتعلق بتصريح الملحق العسكري الأمريكي في كييف، العقيد بريتاني ستيوارت، بشأن الإجراءات المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية وأوكرانيا لمواجهة "العدوان الروسي".

وجرى التأكيد على أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن "التصريح المذكور يحتوي على تأكيدات كاذبة، وهو استفزازي بطبيعته ويحرض الجانب الأوكراني على حل عسكري للصراع الداخلي في دونباس".

وأضاف البيان: "هذا البيان يتعارض مع إعلان البنتاغون بأنه لا بديل عن الوسائل السلمية لتسوية الوضع في أوكرانيا".