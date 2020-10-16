وكالة: تركيا تمهد الطريق لاختبار منظومة "إس-400" هذا الأسبوع

أصدرت تركيا إخطار تقييد المجال الجوي والبحري قبالة ساحلها على البحر الأسود للسماح بإجراء اختبارات إطلاق، تشمل منظومة الدفاع الروسية "إس-400" ، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الإخطار يقيد المجال الجوي التركي، منطقة بالقرب من مدينة سينوب الساحلية، لإجراء اختبار رادار وربما إطلاق نار حي لمدة ست ساعات، اليوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول. ونصحت الطائرات بتجنب المنطقة إلى ارتفاع 200 ألف قدم (61 ألف متر).

وأصدرت تركيا، في وقت سابق، تنبيها دوليا عن إجراء مناورات عسكرية في سينوب في منطقة البحر الأسود في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر، وفقا لما ذكرته إدارة المحيطات البحرية في البلاد.

كما ذكرت "سبوتنيك - تركيا"، أن الجيش التركي نشر أنظمة دفاع جوي روسية من طراز S-400 في مقاطعة سامسون على البحر الأسود. ونشرت الوكالة لقطات عن شهود عيان لقافلة من المركبات العسكرية تحمل مكونات إس -400 متوجهة إلى مقاطعة سينوب المجاورة، حيث من المتوقع اختبارها.

في الأسبوع الماضي، وبعد ظهور مقاطع فيديو لمنظومة "إس-400" ونشر تقارير عن الاختبارات المخطط لها، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا.