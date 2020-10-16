لافروف ونظيره الياباني يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي 

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عبر الهاتف، مع نظيره الياباني، توشيميتسو موتيغي، أفق تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والتعاون في مكافحة "كوفيد-19".