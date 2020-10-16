حرف مكتوب على جسم الصاروخ المدمر الذي كشفت عنه كوريا الشمالية يحمل معلومة مهمة

كشف رئيس أركان القوات البحرية في كوريا الجنوبية، معلومة حول الصاروخ الباليستي الجديد الذي كشفت عنه كوريا الشمالية الأسبوع الماضي ضمن استعراض عسكري.

وفي يوم السبت من الأسبوع الماضي، كشفت كوريا الشمالية النقاب عن صاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات وصاروخ باليستي عابر للقارات وأسلحة تقليدية أخرى متطورة خلال عرض عسكري ضخم أقيم في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس العمال الحاكم.

وقال رئيس الأركان بو سوك-جونغ إن الاسم المدرج على الصاروخ يتضمن "ㅅ" وهو حرف من الحروف الأبجدية الكورية، بدلاً من الحرف الإنجليزي "A"، للإشارة إلى أن الصاروخ مصمم ليتم إطلاقه من الماء.

وفي اللغة الكورية، تبدأ الكلمة التي تعني "للاستخدام في الماء" بحرف "ㅅ".

وتمتلك كوريا الشمالية ثلاثة أنواع من صواريخ "بوكوكسونغ"، وهي بوكوكسونغ-1 و2 و3. وبوكوكسونغ-2 هو صاروخ أرضي وليس صاروخًا باليستيًّا يطلق من الغواصات.

ويُعتقد أن بوكوكسونغ-3 الذي يعد نسخة مطورة من بوكوكسونغ-1 يصل مداه إلى 2,000 كيلومتر أو أكثر.

وأفاد خبراء بأن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد الذي عرضته كوريا الشمالية خلال عرض عسكري بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الحزب الحاكم على ما يبدو صنع بأحدث تقنيات الدولة الشيوعية الصاروخية.

وقد كشفت كوريا الشمالية في مسيرة عقدت في بيونغ يانغ يوم السبت النقاب عن صاروخ باليستي عابر للقارات جديد، ظهر محمولا على ناقلة قاذفة بـ 22 عجلة، مقارنة بصاروخ هواسونغ-15، الذي نقل من قبل باستخدام ناقلة بـ18 عجلة.

ويقول الخبراء إن عدد العجلات وهيكل الصاروخ الأطول يشيرا إلى أن وزن الصاروخ أثقل من الموديل السابق.