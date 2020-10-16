إسرائيل تبدأ تخفيف قيود كورونا وتبحث إعادة فتح المواقع الدينية في القدس

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها على مستوى البلاد للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا المستجد، إثر انخفاض مطرد في المعدل اليومي للإصابات، وستبحث أفضل السبل لإعادة فتح المواقع الدينية في القدس.

وبحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية، "سيتم اعتبارا من يوم الأحد إعادة فتح الشركات والمتاجر التي لا تقدم خدمة العملاء ودور الحضانة ورياض الأطفال، علاوة على المنتزهات الوطنية والشواطئ".

وستبدأ وزارة الصحة، وغيرها من السلطات أيض، وضع قواعد استرشادية ومبادئ توجيهية جديدة لفتح الأماكن المقدسة في المدينة القديمة بالقدس، بما في ذلك كنيسة القيامة، وحائط المبكى، والحرم القدسي الشريف.

وفرضت الحكومة الإسرائيلية للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، إغلاقا شاملا في محاولة للحد من انتشار الوباء، بعد أن تفشى بمستويات غير مسبوقة.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 277 ألفا، منها 1797 حالة وفاة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 1237 جنديا.