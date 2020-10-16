كوريا الجنوبية: مناورات بالقوات البرية والجوية والبحرية بعد ظهور صاروخ الجارة الشمالية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستنفذ مناورات عسكرية، وسط التهديدات النووية والصاروخية المستمرة من كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تستمر مناورات "هوكوك" في الفترة من يوم الاثنين المقبل إلى 30 أكتوبر في جميع أنحاء البلاد، وستشمل القوات البرية والجوية والبحرية ومشاة البحرية، وتدريبات مختلفة مثل تدريب الإنزال العسكري المشترك، للدفاع عن الجزر الواقعة على شمال غرب البلاد في البحر الغربي، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان لها: "تعتبر مناورات هوكوك تدريبات سنوية بطبيعتها، وسنركز فيها على استعدادنا العسكري وتحسين قدرات العمليات المشتركة".

وأضافت أنها ستنفذ إجراءات وقائية صارمة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحمى الخنازير الأفريقية خلال المناورات.

وقد بدأت مناورات "هوكوك" في عام 1996، وتقام على أساس سنوي في النصف الثاني من كل عام.

ويعتقد أن كوريا الشمالية تواصل جهودها لتعزيز قدراتها النووية والصاروخية وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وصاروخ باليستي جديد يطلق من الغواصات خلال عرض عسكري ضخم.

ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية فى حالة حرب لأن الحرب الكورية انتهت فقط بمعاهدة الهدنة وليس معاهدة سلام.